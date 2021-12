A Plague Tale Requiem: Amicia e Hugo nel nuovo Gameplay Trailer dei Game Awards

A pochi mesi dall'annuncio avvenuto all'E3 2021, Asobo Studio ha sfruttato il palcoscenico die Game Awards 2021 per svelare al mondo il gameplay di A Plague Tale: Requiem, seguito di Innocence.

"Dopo aver vissuto la loro prima e pluripremiata avventura, accompagna Amicia e suo fratello Hugo in un nuovo viaggio in cerca di speranza, per sfuggire dalle grinfie di una terribile maledizione che dà loro la caccia. Sacrifica la tua innocenza per salvare la persona che ti sta più a cuore, mentre affronti la brutalità di un mondo oppresso da un mare di fauci e artigli".

Il filmato ci offre un corposo assaggio del gameplay di A Plague Tale: Requiem, che vedrà ancora una volta a Amicia e Hugo nel ruolo di protagonisti. I due, dopo aver abbandonato la loro terra natale devastata, s'imbarcano in un viaggio verso sud, raggiungendo luoghi mai visti prime che li metteranno dinanzi a nuove sfide. Il trailer, che potete visionare anche voi in apertura di notizia, termina ricordando che il lancio del gioco è fissato nel corso del 2022 su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch (via Cloud). A Plague Tale Requiem sarà inoltre disponibile in Xbox Game Pass fin dal day-one.