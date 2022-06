A Plague Tale Requiem, annunciato l'evento dedicato: gameplay e data di uscita in arrivo

Dopo l'intrigante gameplay trailer di A Plague Tale: Requiem mostrato in occasione dell'Xbox + Bethesda Showcase, il team di Asobo Studio è pronto ad offrire una panoramica più approfondita della produzione.

La software house e Focus Home Interactive hanno infatti confermato che il sequel di A Plague Tale: Innocence sarà il protagonista di uno speciale evento dedicato. La data da appuntarsi sul calendario è quella di giovedì 23 giugno 2022, con la trasmissione che prenderà il via alle ore 11:00 del fuso orario italiano. Il Focus Home Showcase sarà trasmesso in diretta streaming, e porterà con sé un ricco ventaglio di novità.

Come confermato dagli organizzatori, infatti, la diretta ospiterà il reveal di una versione estesa dell'ultimo gameplay trailer di A Plague Tale: Requiem. A corredo, Asobo Studio approfitterà del palcoscenico digitale anche per annunciare la data di uscita del suo Action Adventure. Il titolo, come confermato a più riprese negli ultimi giorni, realizzerà il suo debutto entro la fine del 2022, con esordio atteso su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, oltre che su Nintendo Switch con una versione Cloud.



In A Plague Tale: Requiem, i giocatori torneranno a seguire le vicissitudini di Amicia e Hugo, i fratelli scampati alla peste, all'Inquisizione e ad una oscura maledizione nel corso del primo capitolo.