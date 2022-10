A Plague Tale Requiem in arrivo: tra 40 FPS, 120 Hz e Day One Patch da 10 GB

Alla vigilia dell'atteso debutto del sequel di A Plague Tale: Innocence, è tempo di scoprire nuovi dettagli sul lancio de sulle caratteristiche tecniche di A Plague Tale: Requiem.

In attesa delle recensioni dell'opera di Asobo Studio, arriva infatti la conferma che l'avventura supporterà una modalità pensata per i 120 Hz. Attivabile solamente su monitor compatibili, quest'ultima consentirà di giocare A Plague Tale: Requiem con un frame rate parti a 40 FPS. L'esperienza si presenterà dunque più fluida rispetto a quanto proposto con i 60 Hz, che saranno associati ad un rame rate pari a 30 FPS. Per il momento, tali dati sono risultano confermati per la versione Xbox Series X di A Plague Tale: Requiem, mentre non si hanno informazioni specifiche sul fronte di PlayStation 5.



In attesa di ulteriori dettagli, si apprende inoltre di un aumento della dimensione del titolo, sempre nella sua edizione Xbox Series X. Con un pre-load che quantificava il peso di A Plague Tale: Requiem in circa 46 GB, tale valore è destinato ad ampliarsi in seguito alla pubblicazione della Day One Patch. Già disponibile per il download, quest'ultima si quantifica in ben 10,8 GB.



Ricordiamo infine che A Plague Tale: Requiem sarà disponibile su Xbox Game Pass sin dal giorno del lancio.