A Plague Tale Requiem: un ulteriore assaggio del gameplay all'Xbox & Bethesda Showcase

Dopo aver già avuto un assaggio di A Plague Tale Requiem al Tribeca Games Showcase, la nuova fatica di Asobo Studio fa un'ulteriore comparsa nel corso dell'Xbox & Bethesda Shwocase 2022, mostrandosi attraverso ulteriori sequenze inedite di gameplay.

Seguito dell'apprezzato A Plague Tale Innocence, Requiem si concentrerà ancora una volta sulle vicende di Amicia e di suoi fratello Hugo, che si muoveranno attraverso un mondo medievale dalle atmosfere oscure, dove lotteranno per la sopravvivenza scappando o combattendo mostruose creature sovrannaturali. Il filmato dell'evento Microsoft ci permette di dare un nuovo sguardo ravvicinato non solo agli scenari che faranno da sfondo all'avventura, realizzati in Unreal Engine 5, ma anche al sistema di combattimento ed agli approcci stealth che la protagonista sfrutterà per affrontare o evitare i nemici lungo il suo cammino.

Per il momento il nuovo A Plague Tale resta atteso per un generico 2022 su PC e Xbox Series X/S, ma è confermato il suo arrivo anche nel catalogo di Xbox Game Pass subito al day one. Il titolo, ricordiamo, arriverà anche su PlayStation 5 e su Nintendo Switch via cloud.

In attesa quindi di ricevere da Asobo una comunicazione ufficiale riguardo la data d'uscita definitiva, non perdetevi le nuove immagini di A Plague Tale Reqiuem, che offrono uno sguardo dettagliato ad alcuni scenari, così come ai due personaggi principali.