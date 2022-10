A Plague Tale Requiem avrà dei sequel? Lo svela lo studio Asobo

In vista dell'imminente data d'uscita di A Plague Tale Requiem, Kevin Choteau è intervenuto ai microfoni del PlayStation Blog e, in qualità di direttore dello studio Asobo, ha offerto degli importanti chiarimenti sul futuro dell'avventura con protagonisti Amicia e Hugo.

L'esponente della software house francese coglie l'occasione offertagli dai curatori del 'blog istituzionale' di SIE per ripercorrere l'odissea dei protagonisti di A Plague Tale e tratteggiare i contorni dell'esperienza ludica, narrativa e artistica che ci attende per il 18 ottobre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, come pure su Xbox e PC Game Pass.

Choteau apre poi una finestra sul futuro dell'IP per riferire che A Plague Tale Requiem potrebbe essere l'ultimo capitolo della serie: "Credo che per ora sia la fine. Ma la porta rimane aperta, vedremo come reagiranno i giocatori. Prima di prendere delle decisioni sul da farsi vogliamo osservare la reazione degli appassionati: sono i giocatori a determinare le nostre scelte, e se a loro non dovesse piacere quello che abbiamo creato allora vorrà dire che dovremo produrre qualcos'altro".

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra prova di A Plague Tale Requiem prima della recensione.