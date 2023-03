Da A Plague Tale Requiem a Batman Arkham Knight: i migliori giochi Xbox in offerta

Come ogni martedì tornano i Deals with Gold, gli sconti di Xbox Store dedicati agli abbonati Xbox LIVE Gold e Xbox Game Pass Ultimate, che potranno risparmiare fino a oltre il 50% su una selezione di giochi per le console Microsoft.

Tra i giochi in sconto troviamo Anthem, Assassin's Creed IV Black Flag, Back 4 Blood, Batman Arkham Knight, Battlefield 1 e Final Fantasy XV solamente per citarne alcuni.

Sconti giochi Xbox

[DMC5] – Playable Character: Vergil Add-On 25% Capcom Publisher Sale

[DMC5] – Super Vergil Unlock Add-On 25% Capcom Publisher Sale

[DMC5] – V & Vergil Alt Colors Add-On 20% Capcom Publisher Sale

[DMC5] – Vergil Early Unlock Pack Add-On 20% Capcom Publisher Sale

[DMC5] – Vergil EX Provocation Add-On 20% Capcom Publisher Sale

A Plague Tale: Requiem Xbox Game Pass 35% DWG*

Aery – A Journey Beyond Time Xbox One, Xbox Series X|S 40% DWG*

AeternoBlade Xbox One, Xbox Series X|S 70% Spotlight Sale

AeternoBlade II Xbox One, Xbox Series X|S 70% Spotlight Sale

After Wave: Downfall Xbox One, Xbox Series X|S 35% DWG*

Age of Booty Xbox One Backward Compatible 80% Capcom Publisher Sale

An Evil Existence Xbox One, Xbox Series X|S 80% Spotlight Sale

Anthem Xbox One X Enhanced 90% EA Publisher Sale

Anthem: Legion of Dawn Edition Xbox One X Enhanced 90% EA Publisher Sale

Archvale Xbox Game Pass 30% DWG*

Assassin’s Creed IV Black Flag Xbox One, Xbox Series X|S 60% Publisher Spotlight Series Sale

Assassin’s Creed Syndicate Gold Edition Xbox One, Xbox Series X|S 70% DWG*

Assassin’s Creed Valhalla Smart Delivery 67% Publisher Spotlight Series Sale

Assassin’s Creed Valhalla Deluxe Edition Smart Delivery 67% Publisher Spotlight Series Sale

Asura’s Wrath Xbox One Backward Compatible 80% Capcom Publisher Sale

Asura’s Wrath – Episode 11.5 Add-On 50% Capcom Publisher Sale

Asura’s Wrath – Episode 15.5 Add-On 50% Capcom Publisher Sale

Asura’s Wrath – Episode Pack Add-On 50% Capcom Publisher Sale

Asura’s Wrath – Lost Episode 1 Add-On 50% Capcom Publisher Sale

Asura’s Wrath – Lost Episode 2 Add-On 50% Capcom Publisher Sale

Back 4 Blood – Expansion 1: Tunnels of Terror Add-On 75% Publisher Spotlight Series Sale

Back 4 Blood – Expansion 2: Children of the Worm Add-On 70% Publisher Spotlight Series Sale

Back 4 Blood – Expansion 3: River of Blood Add-On 60% Publisher Spotlight Series Sale

Back 4 Blood – Standard Edition Xbox Game Pass 75% Publisher Spotlight Series Sale

Balan Wonderworld Smart Delivery 70% Square Enix Publisher Sale

Ballotron Oceans Smart Delivery 25% Spotlight Sale

Batman: Arkham Knight Xbox Game Pass 75% Publisher Spotlight Series Sale

Batman: Arkham Knight Season Pass Add-On 80% Publisher Spotlight Series Sale

Batman: Return To Arkham Xbox One X Enhanced 80% Publisher Spotlight Series Sale

Battlefield 1 Xbox One X Enhanced 65% EA Publisher Sale

Battlefield 1 Revolution Xbox One X Enhanced 75% EA Publisher Sale

Battlefield 2042 Xbox One Xbox One, Xbox Series X|S 65% EA Publisher Sale

Battlefield 4 Xbox One, Xbox Series X|S 65% EA Publisher Sale

Battlefield 4 Premium Xbox One, Xbox Series X|S 75% EA Publisher Sale

Battlefield Hardline Standard Edition Xbox One, Xbox Series X|S 65% EA Publisher Sale

Battlefield Hardline Ultimate Edition Xbox One, Xbox Series X|S 75% EA Publisher Sale

Battlefield V Definitive Edition Xbox One, Xbox Series X|S 75% EA Publisher Sale

EA SPORTS FIFA 23 Xbox Series X|S Xbox Series X|S (Optimized) 50% EA Publisher Sale

Evil West Smart Delivery 20% DWG*

F1 22 Xbox One EA Play 85% EA Publisher Sale

F1 22 Xbox Series X|S EA Play 85% EA Publisher Sale

Far Cry 3 Blood Dragon Classic Edition Xbox One, Xbox Series X|S 50% DWG*

Far Cry 6 Deluxe Edition Smart Delivery 70% Publisher Spotlight Series Sale

Fin and the Ancient Mystery Xbox One, Xbox Series X|S 60% Spotlight Sale

Final Fantasy IX Xbox Game Pass 50% Square Enix Publisher Sale

FINAL FANTASY TYPE-0 HD Xbox One, Xbox Series X|S 60% Square Enix Publisher Sale

Final Fantasy VII Xbox One, Xbox Series X|S 50% Square Enix Publisher Sale

Final Fantasy VIII Remastered Xbox One, Xbox Series X|S 50% Square Enix Publisher Sale

FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster Xbox One X Enhanced 50% Square Enix Publisher Sale

FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE Xbox One X Enhanced 50% Square Enix Publisher Sale

FINAL FANTASY XV ROYAL EDITION Xbox Game Pass 50% Square Enix Publisher Sale

FINAL FANTASY XV ROYAL PACK Add-On 50% Square Enix Publisher Sale

FINAL FANTASY XV Season Pass Add-On 50% Square Enix Publisher Sale

FINAL FANTASY XV: EPISODE GLADIOLUS Add-On 50% Square Enix Publisher Sale

FINAL FANTASY XV: EPISODE IGNIS Add-On 50% Square Enix Publisher Sale

FINAL FANTASY XV: EPISODE PROMPTO Add-On 50% Square Enix Publisher Sale

Flock! Xbox One Backward Compatible 80% Capcom Publisher Sale

Flynn: Son of Crimson Xbox Game Pass 40% Spotlight Sale

For Honor – Complete Edition Xbox One X Enhanced 75% DWG*

For Honor – Digital Deluxe Pack Add-On 70% Publisher Spotlight Series Sale

For Honor – Marching Fire Expansion Add-On 70% Publisher Spotlight Series Sale

Galaxy Champions TV Xbox One, Xbox Series X|S 60% Spotlight Sale

Ghost Recon Wildlands – Deluxe Pack Add-On 60% Publisher Spotlight Series Sale

Ghost Recon Wildlands – Fallen Ghost Add-On 70% Publisher Spotlight Series Sale

Ghost Recon Wildlands – Ghost Pack : Rebellion Add-On 65% Publisher Spotlight Series Sale

Ghost Song PC, Xbox One, Xbox Series X|S 25% DWG*

Ghosts ‘n Goblins Resurrection Xbox One, Xbox Series X|S 50% Capcom Publisher Sale

Gotham Knights Xbox Series X|S (Optimized) 60% Publisher Spotlight Series Sale

Gotham Knights: Visionary Pack Add-On 60% Publisher Spotlight Series Sale

Grand Theft Auto IV Xbox One Backward Compatible 65% Publisher Spotlight Series Sale

Grand Theft Auto Online Xbox Series X|S (Optimized) 50% Publisher Spotlight Series Sale

Grand Theft Auto V (Xbox One & Xbox Series X|S) Xbox One, Xbox Series X|S 67% Publisher Spotlight Series Sale

Grand Theft Auto V: Premium Online Edition & Great White Shark Card Bundle Xbox One, Xbox Series X|S 55% Publisher Spotlight Series Sale

Grand Theft Auto V: Premium Online Edition & Megalodon Shark Card Bundle Xbox One, Xbox Series X|S 60% Publisher Spotlight Series Sale

Grand Theft Auto V: Premium Online Edition & Whale Shark Card Bundle Xbox One, Xbox Series X|S 60% Publisher Spotlight Series Sale

Grand Theft Auto V: Story Mode (Xbox Series X|S) Add-On 50% Publisher Spotlight Series Sale

Grand Theft Auto: The Ballad of Gay Tony Add-On 50% Publisher Spotlight Series Sale

GRID Legends Smart Delivery 75% EA Publisher Sale

GRID Legends: Deluxe Edition Smart Delivery 75% EA Publisher Sale

GTA IV: The Lost and Damned Add-On 50% Publisher Spotlight Series Sale

Hidden Shapes: Animals + Lovely Cats Xbox One, Xbox Series X|S 50% Spotlight Sale

Hood: Outlaws & Legends Smart Delivery 75% DWG*

Hood: Outlaws & Legends – Forest Lords Pack Add-On 33% Spotlight Sale

I nuovi sconti su Xbox Store sono validi fino al 20 marzo, i giochi contrassegnati dal simbolo asterisco (*) sono in offerta solo per gli abbonati Gold e Game Pass Ultimate.