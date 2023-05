A Plague Tale Requiem come gira a 60fps su PS5 e Xbox Series X|S? I test di DF

Conclusi i test sulla Patch 1.05 di The Last of Us Parte 1 su PC, i giornalisti di Digital Foundry hanno condotto delle analisi sulla Modalità Performance di A Plague Tale Requiem introdotta nei giorni scorsi da Asobo Studio.

Il piatto forte dell'ultimo aggiornamento dell'avventura di Asobo è rappresentato proprio dal preset grafico che consente di giocare A Plague Tale Requiem a 60fps su PS5 e Xbox Series X|S, di conseguenza il team di DF si è concentrato proprio su questo aspetto della patch.

L'utilizzo della Performance Mode, stando a quanto emerso dai test di Digital Foundry, garantisce un'esperienza di gioco sensibilmente più fluida, a tutto vantaggio del gameplay e della responsività dei comandi impartiti al proprio alter-ego.

L'attivazione della modalità a 60fps, ad ogni modo, comporta tutta una serie di sacrifici in termini squisitamente visivi, come la riduzione del livello di dettaglio delle texture, della risoluzione (che scende a 1080p) e dei dettagli di fondali, personaggi e animazioni. Il lavoro di ottimizzazione supplementare che è stato svolto da Asobo Studio, ad ogni modo, si riflette in un framerate che rimane ancorato sui 60fps, da qui i giudizi complessivamente positivi del team di DF per l'operato della software house francese.

Se volete saperne di più, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione di A Plague Tale Requiem a firma di Michele Verardi, con tutte le considerazioni sull'esperienza grafica, ludica, narrativa e contenutistica confezionata dallo Studio Asobo.