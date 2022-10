A Plague Tale Requiem: come ottenere il parabraccio segreto

Una volta raggiunta la sezione esplorativa del capitolo numero 9, i giocatori di A Plague Tale Requiem hanno modo di ottenere un pezzo d’equipaggiamento unico e nascosto a dovere, che permette alla protagonista di riprendersi più in fretta dopo aver subito danni dai nemici. In questa guida vi illustreremo i passi utili a farlo vostro.

Nei pressi di La Cuna, in cima a una collina, si trovano quattro mulini a vento coi quali è possibile interagire e che rappresentano un vero e proprio enigma ambientale. Ognuno di essi ospita infatti una leva che permette di controllare il movimento delle pale all’esterno, così da poter scegliere quali mettere in funzione. Come potete vedere dal video che trovate riportato in chiusura, attivare esclusivamente il terzo e il quarto mulino (e disattivando quindi i primi due) fa sì che si apra un passaggio nelle vicinanze, che una volta imboccato conduce alla grotta nella quale è custodito il parabraccio speciale.

