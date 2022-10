A Plague Tale Requiem: come sbloccare nuove abilità

Che si utilizzi un approccio silenzioso oppure si preferisca lo scontro diretto, A Plague Tale Requiem mette a disposizione dei giocatori diverse tipologie di abilità da sbloccare, utili per perfezionare lo stile di gioco che prediligete e permettere alla protagonista Amicia di affrontare ogni tipo di ostilità lungo il cammino.

Esistono tre tipi di alberi delle abilità nel gioco firmato Asobo Studio: Prudenza, Aggressivo e Opportunità, tutte utili in egual modo a seconda della situazione che ci prepariamo ad affrontare. Sbloccare tecniche per ciascuno di questi rami richiede di seguire specifici approcci, alcuni più semplici da mettere in pratica ed altri invece più impegnativi:

Per sbloccare le abilità Prudenza è necessario aggirare i nemici, evitare lo scontro diretto non arrecando loro nessun danno, oppure distrarli sfruttando risorse ed ambiente circostante. Si tratta dell'approccio puramente stealth, il più complesso da mettere in atto e rendendo quindi più difficile ottenere nuovi poteri per tale ramo. Ma un approccio silenzioso efficace consente di ottenere gran quantità di punti esperienza, pertanto agire stealth si rivela spesso una soluzione molto preziosa

Per sbloccare le abilità Aggressive bisogna uccidere i nemici che provano ad ostacolarci con la balestra ed ogni utile risorsa a nostra disposizione. Si tratta dell'approccio opposto rispetto a quello stealth e, ovviamente, si rivela il più semplice ed immediato da mettere in pratica, permettendo in questo modo di ottenere più velocemente tante abilità per il combattimento diretto.

Per sbloccare le abilità di Opportunità bisogna sfruttare l'ambiente circostante per far fuori i nemici, senza però sporcarsi le mani direttamente: attirare gli avversari in trappola per farli divorare dai ratti o far prendere loro fuoco, ad esempio, consente di ampliare le proprie capacità di interazione con il mondo di gioco.

