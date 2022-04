A Plague Tale Requiem e Cuphead Delicious Last Course in demo al Tribeca Games Festival

Il quadro degli eventi legati alla Summer Games Fest 2022 continua a prendere corpo: gli organizzatori del Tribeca Games Festival stilano l'elenco dei videogiochi che presenzieranno alla kermesse, a cominciare dall'attesissima avventura A Plague Tale Requiem.

Il secondo atto dell'epopea vissuta da Amicia e Hugo aprirà ufficialmente lo spettacolo con una versione dimostrativa della durata di 40 minuti che potrà essere fruita da tutti gli appassionati. Sempre in occasione del Tribeca Games Festival sarà possibile cimentarsi nelle sfide di Cuphead The Delicious Last Course, l'espansione dell'ormai iconico platform run 'n' gun di Studio MDHR, e As Dusk Falls, la graphic novel interattiva in arrivo quest'anno su PC, Xbox Series X/S e Game Pass.

Eccovi allora il quadro completo dei videogiochi da ammirare, e provare in prima persona, nel corso del Tribeca Games Festival:

A Plague Tale: Requiem - Demo di 40 minuti

American Arcadia - Demo di 20 minuti

As Dusk Falls - Demo di 60 minuti

Cuphead - The Delicious Last Course - Demo di 30 minuti

Immortality - Demo di 30 minuti

Oxenfree II: Lost Signals - Demo di 25 minuti

The Cub - Demo di 30 minuti

Thirsty Suitors - Demo di 20 minuti

Venba - Demo di 20 minuti

Il Tribeca Games Festival partirà alle ore 21:00 italiane di venerdì 10 giugno con uno Spotlight sui videogiochi che parteciperanno all'evento e, ovviamente, con tutte le indicazioni per poter provare in anteprima i titoli di cui sopra.