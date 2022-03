A Plague Tale Requiem, data di uscita avvistata: spunta anche la lista Trofei

A breve distanza dall'annuncio della ricca Collector's Edition di A Plague Tale: Requiem, il team di Asobo potrebbe essere pronto a mostrare nuovamente la prossima avventura di Hugo e Amicia.

Dopo l'apprezzato A Plague Tale: Innocence, i due coraggiosi fratelli sono infatti stati protagonisti di un interessante avvistamento videoludico. Stando alle segnalazioni dei dataminer, in particolare, sembra che il team di sviluppo sia in procinto di comunicare la data di lancio del sequel. Tra le maglie del PlayStation Network, ha infatti fatto la sua comparsa una possibile scadenza per l'esordio di A Plague Tale: Requiem. Nello specifico, lo store di casa Sony indica l'avventura come in arrivo per il prossimo martedì 17 maggio 2022.



Con il lancio del gioco di Asobo già confermato come in programma per quest'anno, la data indicata potrebbe risultare effettivamente realistica, ma al momento mancano conferme ufficiali in merito. A stuzzicare la curiosità è però anche l'avvistamento della possibile lista Trofei di A Plague Tale: Requiem. Quest'ultima, sempre stando ai dataminer, sarebbe divenuta accessibile sui server di GOG, tra gli store dove è attesa la versione PC del titolo. Ovviamente, quest'ultima contiene diversi spoiler, ma se volete comunque consultarla, potete raggiungerla tramite il link presente in questa news.