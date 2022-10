A Plague Tale Requiem: data di uscita, che gioco è, tutte le edizioni

Nel lontano 2019, noi videogiocatori vivemmo un’avventura tanto classica - quantomeno nei suoi stilemi ed espedienti ludico-narrativi - quanto intrigante. Con l’uscita di A Plague Tale Innocence, Asobo Studio seppero regalarci un’avventura dal sapore violento e grottesche.

In questa avventura, le lotte di potere ed una terra dilaniata dalla peste condussero i giovani Amicia e Hugo tra le braccia, o per meglio dire le fauci, di un mondo cruento. Con questo racconto dalle tinte cupe, ricco di insidie e di forti emozioni - senza nulla togliere ad un comparto videoludico di tutto rispetto –, il publisher Focus Entertainment confezionò un prodotto in cui l’antitesi tra l’innocenza dell’età puberale e la degenerazione di un mondo depravato e dominato da forze sovrannaturali la fecero da padrone. Tale fabulazione accompagnò i giocatori in un viaggio intrattenente il quale, a distanza di tre anni, riprenderà il proprio filone narrativo con A Plague Tale Requiem.

Dopo un’attesa durata diversi anni, la pubblicazione del sequel diretto di A Plague Tale Innocence è in dirittura d’arrivo. La fiducia nella ventura produzione targata Asobo Studio e Focus Entertainment è davvero alta, volente o nolente. Ciò nonostante, i dubbi e le curiosità attorno a questa nuova iterazione permangono, ed è giunto il momento di sviscerare quanto più nel dettaglio le informazioni in nostro possesso. Bando alle ciance, cosa dobbiamo sapere su A Plague Tale Requiem?

Che gioco è A Plague Tale Requiem

Come detto in apertura, A Plage Tale Requiem è un prodotto alla cui firma troviamo i nomi di Asobo Studios e Focus Entertainment , rispettivamente come team di sviluppo e come publisher del prodotto. In seguito alle vicissitudini che prendono piede nell’arco della prima avventura, scandita dagli elementi cardine della lotta contro l’inquisizione e diverse frotte di ratti, A Plague Tale Requiem prende le redini di un progetto molto interessante, prospettando per il giocatore un’esperienza simile ma comunque differente.

Il viaggio di Amicia e Hugo riprende senza sosta, alla ricerca della quiete e di un equilibrio tanto desiderati dopo i precedenti stravolgimenti. La nuova vita dei due protagonisti non troverà pace dinnanzi al problema non scongiurato della peste, che li costringerà a darsi nuovamente alla fuga. Pur mantenendo intatti i paradigmi del primo capitolo, dunque, Asobo Studios getta le basi per un’avventura dal grande potenziale, sperando che sappia soddisfare tutti noi come in precedenza.

Quando esce A Plague Tale Requiem?

L’uscita di A Plague Tale Requiem è ormai alle porte. La produzione targata Asobo Studios e Focus Entertainment uscirà il 18 ottobre 2022. Il lancio del sequel di A Plague Tale Innocence sarà pronto a gettarci nuovamente in questa grande avventura, segnando così la fine – o quasi – di un 2022 ludicamente interessante e ricco di grandi sorprese. Che sia questo il caso di A Plague Tale Requiem? Per scoprirlo sarà necessario attendere solo una manciata di giorni, così da poter tornare a vestire nuovamente i panni di Amicia e Hugo.

Su quali console esce A Plague Tale Requiem?

L’inedita avventura sviluppata dai ragazzi di Asobo Studio verrà rilasciata in pompa magna su Playstation 5, Xbox Series X/S, PC e su Nintendo Switch in versione Cloud. Al di là delle incertezze tecniche inerenti alla versione per la console ibrida targata Nintendo, la quale richiederà un’attenta analisi sin dalla data di lancio e nei giorni a seguire, A Plague Tale Requiem sarà un prodotto disponibile in esclusiva next-gen.

Le dichiarazioni di intenti del team di sviluppo, riportate direttamente dal Lead Engine Programmer di Asobo Studio Nicholas Bécavin dopo la presentazione di uno tsunami di ratti nel video sui poteri di Hugo, sono più che evidenti: c’è poco spazio per le console di vecchia generazione. Quest’ultime sono ormai alquanto limitanti per lo sviluppo di un prodotto che va nella direzione di nuove vette e standard qualitativi, oltre che di un’esperienza di gioco inedita. Infatti, i ratti erano una componente fondamentale di A Plague Tale Innocence. Voler far fruire al giocatore di un’esperienza quanto più immersiva possibile richiedeva una componente hardware il cui carico esoso di lavoro non poteva essere supportato dalle console old-gen.

Quali sono le edizioni di A Plague Tale Requiem?

A Plague Tale Requiem sarà acquistabile nella sua edizione base, disponibile al costo di 59,99 euro per la versione fisica e digitale. Tuttavia, alcuni rivenditori ufficiali danno la possibilità di accaparrarsi il titolo in dirittura d’arrivo ad un prezzo inferiore rispetto a quello di listino. Tuttavia, gli utenti abbonati al servizio in abbonamento di Microsoft potranno giocare A Plague Tale Requiem sin dal suo giorno di lancio senza costi aggiuntivi, su tutte le piattaforme dell’ecosistema Game Pass.

Il preorder del prodotto garantirà l’accesso al download del Protector Pack, il quale contiene al suo interno:

Skin escusiva per la balestra Red Damsel, applicabile all’arma una volta che quest’ultima sarà presente nel proprio arsenale.

I collezionabili della precedente avventura (ossia i 13 fiori disseminati nel mondo di gioco raccoglibili da Amicia) come oggetti cosmetici indossabili.

Pacchetto di elementi di crafting per migliorare il proprio equipaggiamento.

A Plague Tale Requiem Collector's Edition

Come dichiarato in precedenza dalla stessa Focus Entertainment, di A Plague Tale Requiem verrà rilasciata anche un’edizione da collezione, all’ingente somma di 189,99 dollari americani. Potrà essere acquistata esclusivamente sullo store digitale del publisher entro e non oltre il 17 ottobre 2022. La collector’s edition conterrà al suo interno:

Contenuti della standard edition. Edizione fisica di A Plague Tale Requiem, con una confezione alternativa (ad eccezione della versione PC, la quale avrà la chiave di attivazione per lo store di Steam).

Contenuti del Protector Pack.

Diorama di Amicia e Hugo : la statuetta in resina raffigura i due protagonisti principali dell’avventura.

: la statuetta in resina raffigura i due protagonisti principali dell’avventura. Spilla in metallo della piuma di Hugo , raffigurante l’ornamento indossato dal personaggio nel corso dell’avventura.

, raffigurante l’ornamento indossato dal personaggio nel corso dell’avventura. Disco in vinile contenente due tracce composte da Oliver Derivière per A Plague Tale Requiem.

contenente due tracce composte da Oliver Derivière per A Plague Tale Requiem. Tre litografie in formato A4.

A Plague Tale Requiem requisiti PC

Recentemente sono stati annunciati i requisiti della versione PC di A Plague Tale Requiem, insieme a quelli consigliati del gioco, che potete leggere qui di seguito:

Requisiti minimi

Sistema operativo: Windows 10 a 64-bit.

Processore: Intel Core i5 4690K o, in alternativa, AMD FX 8300. 16 GB di RAM.

Scheda video: NVIDIA GeForce GXT 970 o Radeon RX 590. DirectX 12.

55GB di spazio sulla memoria interna del PC

Requisiti consigliati

Sistema operativo: Windows 10 a 64-bit.

Processore: Intel Core i7 8700K o, in alternativa, AMD Ryzen 5 3600. 16 GB di RAM.

Scheda video: NVIDIA GeForce GXT 3070 o Radeon RX 6800 XT. DirectX 12.

55GB di spazio sulla memoria interna del PC.

A Plague Tale sta per tornare, ma saprà emulare il successo del primo capitolo? Il 18 ottobre 2022 è ormai dietro l’angolo e presto potremo scoprire se i ragazzi di Asobo Studio hanno saputo mantenere le aspettative dell’utenza. Prima di salutarci e di rimandarvi alla recensione del gioco, però, vi invitiamo a recuperare la nostra anteprima di A Plague Tale Requiem a cura del nostro Gabriele Laurino