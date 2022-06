A Plague Tale Requiem ha una data! Il viaggio struggente di Amicia e Hugo nel nuovo video

Nella cornice dell'ultimo evento digitale organizzato da Focus Entertainment, gli studi Asobo hanno mostrato delle scene di gameplay estese di A Plague Tale Requiem e annunciato la data di lancio ufficiale della loro prossima avventura nextgen per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

L'ultima sequenza ingame propostaci dalla casa di sviluppo francese si riallaccia agli eventi conclusivi di A Plague Tale Innocence per farci proseguire lo struggente viaggio compiuto da Amicia e Hugo. Ormai lontani dalla loro terra natale, la giovane donna e suo fratello dovranno fronteggiare sfide ancora più impegnative nella speranza di lasciarsi alle spalle la terribile maledizione che dà loro la caccia.

Il video gameplay esteso tratteggia i contorni della profonda esperienza ludica e narrativa da vivere insieme ai due protagonisti di questa ormai iconica serie. Amicia e Hugo si addentrano in un'enorme cava e devono vedersela con un manipolo di soldati: starà all'utente trovare il modo più adatto per avere la meglio su questi sgherri, scegliendo di volta in volta l'approccio da adottare ma sapendo che, a volte, bisognerà sporcarsi le mani. Di particolare interesse sono poi gli scorci offertici dagli studi Asobo sulle tante ambientazioni che andranno a imperlare un viaggio, quello di Amicia e Hugo, che assumerà i contorni di una lotta disperata per la sopravvivenza.

Prima di lasciarvi al gameplay esteso, vi informiamo che A Plague Tale Requiem sarà disponibile dal 18 ottobre 2022 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, con approdo al day one nel catalogo di Xbox e PC Game Pass e preordini disponibili da oggi, giovedì 23 giugno, su tutte le piattaforme. Sempre dal 18 ottobre sarà disponibile anche la versione cloud di A Plague Tale Requiem su Nintendo Switch.