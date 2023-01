A Plague Tale Requiem ed Evil West sono un successo: Focus Entertainment soddisfatta

Emergono note positive dagli ultimi risultati finanziari di Focus Entertainment, relativi al penultimo trimestre dell'attuale anno fiscale. Stando a quanto rivelato dal publisher francese, i ricavi di questo periodo ammontano a 76,1 milioni di euro, numeri che vanno oltre rispetto a quanto originariamente stimato dai dirigenti.

Il merito di questo successo proviene dai risultati commerciali soddisfacenti non solo di A Plague Tale Requiem, ma anche di Evil West, pubblicati rispettivamente ad ottobre e novembre del 2022. Entrambi i giochi, distribuiti da Focus Entertainment, sono andati oltre le aspettative, ed anche altre produzioni precedentemente distribuite dall'azienda parigina hanno registrato buon risultati, permettendo in questo modo di chiudere il trimestre nel migliore dei modi. Non sorprendono in ogni caso i risultati largamente positivi dell'opera firmata Asobo Studio, considerato che già a una settimana dal lancio A Plague Tale Requiem aveva raggiunto il milione di giocatori.

Allargando il discorso, i primi nove mesi dell'attuale anno fiscale hanno registrato ricavi per Focus Entertainment pari a 141,6 milioni di euro, segnando una crescita del 16% rispetto a quanto registrato nello stesso periodo della precedente annata. E c'è molto ottimismo anche per l'ultimo trimestre, che vedrà l'uscita di Atomic Heart: l'opera firmata Mundfish verrà distribuita dalla compagnia francese a partire dal 21 febbraio 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X/S.

