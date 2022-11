A Plague Tale Requiem è ora molto più fluido su PS5, Xbox Series X e PC

I ragazzi di Asobo Studio hanno recentemente pubblicato una nuova patch per A Plague Tale: Requiem con l'obiettivo di migliorare le performance, tallone d'Achille dell'avventura fin dal day one, e quegli smanettoni di Digital Foundry non hanno potuto resistere alla tentazione di metterla alla prova.

Gli esperti della redazione inglese sono stati molto felici di appurare l'efficacia dell'intervento operato, che ha effettivamente incrementato la fluidità dell'esperienza. A Plague Tale: Requiem è un gioco piuttosto esigente dal punto di vista tecnico: basti pensare che, nonostante una risoluzione nativa fissata a 1440p e il 4K raggiunto solo grazie al temporal upscaling, ha un limite fissato, in base alla modalità grafica scelta e al televisore posseduto, a 30fps o al massimo a 40fps su PlayStation 5 e Xbox Series X. Il motore è anche capace di mettere in ginocchio le configurazioni PC meno performanti e più vecchiotte.

I suddetti obiettivi di framerate venivano raggiunti con difficoltà fino alla pubblicazione della suddetta patch, che ha davvero migliorato la situazione. Le rilevazioni di Digital Foundry parlano di un boost alle performance quantificabile in un +35% su entrambe le console next-gen. Nelle scene misurate, PlayStation 5 ora offre un framerate medio al di sopra dei 30fps, mentre Xbox Series X|S raggiunge finalmente l'obiettivo 40fps. Tra le due console, anche dopo la patch, è sempre Xbox Series X a comportarsi meglio, con performance superiori di circa il 25% rispetto alla controparte Sony. Non a caso, fa notare Digital Foundry, anche il vantaggio di memory bandwidth può essere espresso con la medesima percentuale (560GB/s per Series X e 448GB/s per PS5).

Il boost alla fluidità lo ha ricevuto anche la versione PC. Su questa piattaforma, chiaramente, il framerate dipende dalla configurazione sotto al cofano, tuttavia gli esperti inglesi hanno notato che i miglioramenti alle performance ottenuti su una RTX 2070 Super sono perfettamente equiparabili a quelli ottenuti su PlayStation 5, la console più vicina in termini di potenzialità tecniche. Maggiori dettagli li trovate nella Video Analisi di Digital Foundry e alla fonte.