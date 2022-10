A Plague Tale Requiem gira a 30 o 60 FPS? Arrivano informazioni incerte

A Plague Tale Requiem, seguito diretto di A Plague Tale Innocence, è ormai in dirittura d'arrivo. L'attesa per questo acclamato prodotto, in procinto di essere pubblicato il 18 ottobre 2022, è davvero molto altra. Tuttavia, nelle ultime ore si parla della produzione targata di Asobo Studio in seguito ad alcune indiscrezioni trapelate online.

A quanto parrebbe dalle affermazioni di una fonte spagnola, la quale sostiene di aver avuto accesso in via anticipata ad A Plague Tale Requiem, il titolo avrebbe la sola funzione per i 30 FPS su PS5 e Xbox Series X/S. L'utente, il quale ha comunicato al mondo la notizia tramite un post sul suo account Twitter, mostra infatti l'acquisizione dello schermo di gioco nelle impostazioni dedicata alla grafica del gioco, all'interno della quale non vi è presente alcun riferimento alla modalità qualità o prestazioni.

Tuttavia, le smentite da altre fonti non si sono fatte attendere: altri giocatori, i quali hanno avuto modo di poter ottenere una copia in anteprima di A Plague Tale Requiem, hanno invece affermato che il gioco punta ad un frame rate di 60 FPS. Se quindi abbiamo da una parte la smentita alle dichiarazioni dell'utente spagnolo di Twitter, rimangono ancora dei dubbi e delle perplessità sull'effettiva qualità tecnica del prodotto.

Infatti, è stato segnalato che ci sono dei cali di frame rate anche con la patch del day one. Quindi, pur non rimanendo ancorato ai tanto temuti 30 FPS, non si può certamente parlare di un prodotto tecnicamente cristallino e dal frame granitico. Mancano ormai pochi giorni all'uscita ufficiale di A Plague Tale Requiem, il che ci porta a dover per forza di cose attendere che arrivi il giorno del lancio di questo nuovo lavoro di Asobo Studio e Focus Entertainment.

Manca poco all'effettivo raggiungimento dell'orario di sblocco di A Plague Tale Requiem, un'esperienza videoludica che tenta di gettare le basi per un'avventura dal grande potenziale, andando a mantenere intatti i paradigmi e gli stilemi del primo capitolo, soprattutto in seguito alle dichiarazioni del team di sviluppo. Quest'ultimo, nell'ultimo periodo di pre-lancio, ha dichiarato che le console di vecchia generazione lasciavano poco spazio di manovra per la realizzazione di un prodotto che sappia essere in linea con le produzioni di ultimissima generazione.