A Plague Tale Requiem a 30fps su PS5 e Xbox Series X|S: il confronto su PC e console

Mancano ormai poche ore all'atteso ritorno di Amicia e Hugo, e il canale YouTube ElAnalistaDeBits ha puntualmente pubblicato un video confronto con cui possiamo analizzare nel dettaglio le differenze grafiche e prestazionali di A Plague Tale Requiem.

All'interno del filmato che vi abbiamo riportato in apertura, viene prima di tutto sottolineata la natura puramente next-gen del titolo, che va ad influenzare in maniera tangibile le prestazioni su tutte le piattaforme di riferimento. Su console A Plague Tale Requiem gira a 30fps in modalità 60Hz e, su monitor compatibili, a 40fps in modalità 120Hz, con la possibilità di avvalersi del Variable Refresh Rate su pannelli che lo supportino.

PS5 e Xbox Series X utilizzano in gran parte dei casi le medesime impostazioni grafiche, ma la versione Xbox Series X è ritenuta la più stabile per quanto riguarda le console. PS5 ha problemi di performance in alcune aree, soprattutto negli spazi aperti dove sono presenti le minacciose orde di ratti. Xbox Series S presenta fenomeni di clipping con le ombre, texture, vegetazione, draw distance e riflessi.

Su PC è presente più vegetazione, una migliore occlusione ambientale, ombre e filtri anisotropici, mentre i tempi di caricamento sono simili su tutte le piattaforme. Questa versione del gioco riceverà presto una patch che abiliterà il Ray-Tracing. A Tale Plague è inoltre uno dei primi giochi con supporto DLSS 3 + Frame Generation della serie RTX40. Con questa tecnica, è possibilw raggiungere in media oltre 160 fps con un RTX4090 ad impostazioni Ultra.

In attesa del debutto fissato a domani martedì 18 ottobre, vi rimandiamo alla nostra Recensione di A Plague Tale Requiem per ulteriori approfondimenti sull'ultima fatica di Asobo.