A Plague Tale Requiem: guida ai migliori potenziamenti

In A Plague Tale Requiem è fondamentale saper sfruttare tutti gli strumenti a propria disposizione per superare gli ostacoli più ardui. Tra i diversi tipi di oggetti che possiamo adoperare, alcuni possono ricevere potenziamenti fondamentali per affrontare al meglio le sfide avanzate: scopriamo quali sono.

Questi upgrade servono principalmente per aumentare le capacità offensive di Amicia, ma alcuni si concentrano sulla componente stealth del gioco così come sulla gestione di risorse e dell'inventario della nostra protagonista. Ecco gli 8 potenziamenti da effettuare, ricordando che i nomi qui riportati sono ancora temporaneamente in inglese.

Softened cords - diminuisce il rumore prodotto dai colpi di fionda

Double cradle - permette di sparare due colpi prima di ricaricare la fionda

Flexible limb - aumenta la velocità di ricarica della balestra

Reinforced bolts - consente di raccogliere i dardi sparati, recuperandoli

Strong fire - combina un vaso con un cerino per sferrare un attacco ad area

Bottomless bag - aumenta lo spazio disponibile nell'inventario

Traveller tools - Amicia può craftare senza tavolo da lavoro in qualsiasi luogo

Unbreakable tools - Amicia può craftare senza strumenti quando vuole

Volete conoscere più a fondo il nuovo gioco di Asobo Studio? Ecco la nostra recensione di A Plague Tale Requiem, dove potete scoprire il nostro giudizio completo sull'atteso sequel di A Plague Tale Innocence. Ecco inoltre dove trovare le frecce per la balestra in A Plague Tale Requiem.