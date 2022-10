A Plague Tale Requiem: ecco l'orario di sblocco, il team chiede di evitare spoiler

Asobo Studio ha confermato l'orario di sblocco di A Plague Tale Requiem, il gioco arriverà il 18 ottobre su PC, PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch (via Cloud), ecco l'orario dal quale sarà possibile iniziare a giocare.

Fortunatamente non sarà necessario attendere metà o fine giornata dal momento che il gioco sarà accessibile sin dalla mezzanotte (ora locale) di martedì 18 ottobre sia su PC e che su tutte le console, questo vuol dire che allo scoccare del day one potrete iniziare a giocare senza problemi.

Chi ha effettuato il preload di A Plague Tale Requiem potrà avviare il gioco con la day one patch, questo aggiornamento ottimizza le prestazioni e risolve bug e problemi minori con l'obiettivo di offrire ai giocatori un'esperienza di alto profilo e priva di particolari problematiche.

Asobo invita i giocatori ad installare la day one patch prima di avviare il gioco, lo studio inoltre chiede di evitare spoiler sulla trama e sugli avvenimenti ai due protagonisti per rispetto nei confronti della community, almeno al lancio e nei giorni immediatamente successivi. A Plague Tale Requiem non esce su PS4 e Xbox One, Asobo ha scelto di lanciare il gioco solamente sulle piattaforme di attuale generazione così da non limitare il comparto tecnico della produzione.