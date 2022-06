A Plague Tale Requiem: peste, morte e violenza per un'avventura cupa e oscura

Grazie alla nuova edizione del Tribeca Games Festival, abbiamo provato una demo estesa di A Plague Tale Requiem, la nuova avventura di Amicia e Hugo, ancora più cupa e violenta rispetto al precedente episodio della serie narrativa curata dai ragazzi di Asobo.

La demo che abbiamo potuto testare ci ha portati nuovamente tra le strade e gli oscuri vicoli della Francia del XIV secolo, negli anni della Peste e dell'Inquisizione. La nostra prova si è svolta all'interno del terzo capitolo di questa nuova storia, intitolato "Burden of Blood", e incentrato su un sofferente Hugo sottoposto ai trattamenti di un rinomato studioso di alchimia apparentemente esperto della Macula, ovvero la malattia dai risvolti sovrannaturali contratta dal ragazzo.

In A Plague Tale Requiem fa ritorno la piaga dei ratti, che continuano ad infestare le strade del Medioevo francese e a mandare in putrefazione interi distretti delle città. Il risultato estetico ricercato e ottenuto da Asobo è, in questo sequel, ancor più impressionante e ancor più efficace nel trasmettere un senso di repulsione e disgusto nel giocatore.

Dal punto di vista del gameplay, questo seguito sembra prendere a piene mani dal capostipite, con livelli lineari e passaggi sostanzialmente obbligatori. L'efficacia dello stealth è rimasta intatta, con Amicia che dovrà spesso dimostrarsi astuta e silenziosa per oltrepassare gli ostacoli di turno. Se siete curiosi di saperne di più vi rimandiamo al filmato che trovate in apertura, e vi ricordiamo inoltre che il 23 giugno si terrà un evento speciale incentrato su A Plague Tale Requiem.