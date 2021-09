A Plague Tale Requiem: un playtest permette di giocare il sequel in anteprima

A sorpresa, la software house francese di Asobo ha deciso di lanciare uno speciale playtest con cui sarà possibile godersi in anteprima l'esperienza di A Plague Tale: Requiem, il sequel della coinvolgente avventura di Hugo e Amicia.

Il playtest in questione consentirà agli utenti di accedere a due sessioni di prova tramite cui progredire attraverso buona parte della campagna. Sarà dunque possibile godersi l'atteso sequel di Asobo, seppur in una versione ancora preliminare.

"Questa sessione di test è un po' speciale. Avrai accesso a un PC online, tramite Parsec, dal 23 al 26 settembre. Durante questi quattro giorni, mirerai a raggiungere metà del gioco, il che richiede circa 8 ore. Sarai libero di giocare negli orari che vorrai. Devi anche registrarti per una sessione in cui progredirai attraverso la seconda metà del gioco. Sarai ancora online, ma interagirai con i nostri team, e sarà necessaria la tua presenza in uno dei giorni dalle 9:15 alle 17:45.

Per ringraziarti del tuo coinvolgimento durante questo test, ti offriremo due giochi del catalogo Focus Entertainment, sulla piattaforma di tua scelta". Sembra un'occasione davvero imperdibile per chi non vede l'ora di provare con mano il titolo: per iscrivervi basterà seguire questo indirizzo.

A Plague Tale: Requiem sarà pubblicato su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch (via Cloud) nel corso del 2022. In attesa dell'arrivo del sequel, vi rimandiamo alla nostra Recensione di A Plague Tale: Innocence.