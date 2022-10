A Plague Tale Requiem: a che risoluzione gira e a quanti fps su PS5 e Xbox Series X/S?

Se avete letto la nostra recensione di A Plague Tale Requiem saprete che il gioco nuovo gioco Asobo non è propriamente ottimizzato per sfruttare al massimo le potenzialità di PS5 e Xbox Series X/S, ma a che risoluzione gira e a quanti fps? Facciamo chiarezza.

Come riportato nella recensione, A Plague Tale Requiem non presenta su console alcuna opzione per dare priorità alla risoluzione o alle performance, questo vuol dire che non è possibile selezionare tra le due modalità e il gioco gira a 30fps a 60hz non sempre stabili, tuttavia Asobo ha previsto anche una modalità a 120 Hz per i monitor compatibili con framerate a 40fps, almeno per quanto riguarda la versione Xbox Series X.

Non poteva mancare poi il confronto tecnico di A Plague Tale Requiem e il canale YouTube ElAnalistaDeBits (specializzato in comparative grafiche e tecniche) svela ulteriori dettagli. Su PlayStation 5 e Xbox Series X il gioco gira a 1440p/30fps in modalità 60Hz mentre i 40fps si possono raggiungere come detto in modalità 120Hz sui monitor compatibili, con supporto al Variable Refresh Rate. Su Xbox Series S invece il gioco gira a 1080p e 30fps.

Su PC invece A Tale Plague supporta DLSS 3 + Frame Generation della serie RTX40, con la possibilità di giocare a 160fps su RTX4090 con impostazioni Ultra. Il supporto Ray-Tracing non è presente ma potrebbe essere aggiunto in futuro con una patch.