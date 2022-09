A Plague Tale Requiem: il ritorno di Amicia e Hugo raccontato nel nuovo Story Trailer

Asobo Studio e Focus Home Interactive tornano a fornirci un assaggio del promettente e ormai vicino A Plague Tale Requiem con un nuovo story trailer dedicato al sequel della serie narrativa incentrata sul racconto di Amicia e Hugo ambientato nella Francia del 1300.

Come ci si aspetterebbe, il nuovo trailer incentrato sulla storia di A Plague Tale Requiem è fortemente caratterizzato da toni drammatici, e funge da introduzione agli eventi che vivremo nei panni di Amicia e Hugo e ai personaggi che incroceremo lungo il percorso.

"Mentre Amicia e Hugo si mettono alla ricerca di un'isola misteriosa nella speranza di porre fine alla maledizione che scorre nel sangue di Hugo, si trovano a dover fare affidamento sull'aiuto delle persone che incontrano. Entrando in territorio straniero, difficilmente i giovani De Runes ce la faranno da soli… ma quanta fiducia possono riporre negli estranei? La risposta sembra tanto incerta quanto è l'isola bella e terrificante".

Lasciandovi alla visione del filmato, vi ricordiamo che A Plague Tale Requiem sarà disponibile a partire dal 18 ottobre di quest'anno su PC e console PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch (in versione Cloud). In attesa del debutto, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di A Plague Tale Requiem per ulteriori approfondimenti.