A Plague Tale Requiem, un sequel ancora più bello: l'ultima prova prima della recensione

Ad ogni nuova presentazione, A Plague Tale Requiem ha sempre trasmesso la sensazione di essere un seguito ancora più grande ed ambizioso rispetto a quanto visto nel primo gioco, A Plague Tale Innocence. Abbiamo avuto modo di provare due dei capitoli centrali dell'avventura per capire ancora più a fondo se è davvero così.

Nella nostra prova di A Plague Tale Requiem, che potrete trovare anche in videoanteprima in cima alla notizia o sul canale Youtube di Everyeye (che vi invitiamo a seguire così da non perdervi i nostri nuovi contenuti), Asobo Studio ci ha trasmesso sensazioni molto promettenti in vista dell'uscita della versione completa prevista per il 18 ottobre 2022 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, e subito disponibile al day one anche su Xbox Game Pass.

Requiem sembra avere tutte le carte in regola per superare le qualità del primo gioco: pur restando fedele alla formula ludica del predecessore, tutte le meccaniche di gioco appaiono approfondite e più curate, con un focus in particolare sullo stealth che resta l'approccio più consigliato al gameplay. Netti passi avanti anche sul fronte tecnico, con scenari ancora più dettagliati e personaggi più curati nei volti e nelle animazioni.

In attesa del gioco completo, ricordiamo che A Plague Tale Requiem supporterà l'italiano, seppur solo legato ai testi e non al doppiaggio.