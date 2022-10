A Plague Tale Requiem: la serie avrà un terzo capitolo? Risponde Asobo

Da oggi è finalmente disponibile A Plague Tale Requiem, il secondo capitolo della drammatica avventura di Amicia e Hugo ambientata nella Francia medievale. Il titolo ha ottenuto un'ottima accoglienza da parte della stampa internazionale, e c'è chi si chiede già se arriverà mai una terza iterazione della serie.

Certamente è ancora troppo presto per parlare in maniera realistica di un sequel di A Plague Tale Requiem per Asobo Studio, ma in un'intervista pubblicata sul PlayStation Blog la software house ha affrontato l'argomento, definendo attualmente "chiusa" la serie. Tuttavia, seppur gli sviluppatori preferiscano non condividere eventuali informazioni o idee preliminari, un terzo episodio non è un'ipotesi così fuori dalla realtà.

"Penso che, per ora, sia la fine. Ma la porta non è mai chiusa e vedremo quale sarà l'accoglienza dei giocatori. Vogliamo vedere la loro reazione prima di decidere qualsiasi cosa. Stanno guidando la nostra produzione e, se a loro non piace quello che abbiamo fatto, dobbiamo fare qualcos'altro", sono state le affermazioni di Asobo, che mette in questo modo il futuro del franchise di A Plague Tale nelle mani dell'utenza.

A Plague Tale Requiem è ora disponibile su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch (in versione Cloud). Per saperne di più sul nuovo viaggio di Amicia e Hugo vi rimandiamo alla nostra Recensione di A Plague Tale Requiem.