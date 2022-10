A Plague Tale Requiem: sguardo approfondito al gameplay nel nuovo video diario

A Plague Tale Requiem è uno dei giochi più attesi di ottobre 2022, e per ingannare gli ultimi giorni che ci separano dal suo esordio sul mercato (fissato per il 18 di questo mese), Asobo Studio ci offre un ulteriore assaggio delle meccaniche di gioco attraverso un nuovo diario degli sviluppatori.

Ecco quindi il game director Kevin Choteau, il lead level designer Kevin Pinson ed il creative director David Dedeine raccontarci qualcosa di più sulla nuova avventura di Amicia ed Hugo in arrivo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, soffermandosi in particolare sulle novità del comparto ludico. A differenza di quanto visto in A Plague Tale Innocence, ad esempio, il nuovo capitolo avrà un approccio maggiormente più orientato verso l'azione, sebbene la componente stealth apprezzata nel predecessore continuerà ovviamente a rivestire un ruolo centrale all'interno del gameplay.

Amicia questa volta sarà più propensa a sporcarsi le mani, attaccando ed uccidendo i nemici che la circondano. Ci sarà inoltre una maggior interattività con l'ambiente circostante, coinvolgendo anche il piccolo Hugo nella risoluzione di rompicapi e situazioni complesse. A Plague Tale Requiem promette dunque un approccio all'avventura più vario e dinamico rispetto a quanto visto nel primo capitolo, assicurando così un coinvolgimento maggiore nella nuova vicenda messa a punto dagli autori.

E' stato nel frattempo confermato che A Plague Tale Reqiuem peserà attorno ai 50GB sia su PS5 che su Xbox Series X/S. In precedenza, inoltre, Asobo Studio ha spiegato perché A Plague Tale Requiem non esce su PS4 e Xbox One, concentrando di conseguenza tutti gli sforzi solo sulla next-gen.