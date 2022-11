A Plague Tale Requiem è un successo: raggiunto il milione di giocatori in una settimana

A Plague Tale Requiem si sta già rivelando un importante successo per Asobo Studio: gli sviluppatori ed il publisher Focus Home Entertainment confermano infatti che la nuova avventura di Amicia e Hugo ha raggiunto quota un milione di giocatori già una settimana dopo il lancio avvenuto il 28 ottobre 2022.

L'opera è disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S oltre che su Nintendo Switch in versione Cloud, ed è stata accolta con grande entusiasmo non solo dagli utenti ma anche dalla critica (come testimoniato anche dalla nostra recensione di A Plague Tale Requiem). Proprio per evidenziare l'impatto avuto dal seguito di A Plague Tale Innocence, gli autori hanno confezionato un nuovo trailer che raccoglie tutte le valutazioni ed i commenti più entusiastici fatti dalla critica internazionale.

Il filmato è anche l'occasione per vedere di nuovo in azione l'ultima fatica di Asobo Studio, impressionante sul lato tecnico ma anche perfezionata in termini ludici rispetto a quanto visto nel predecessore cinque anni prima. Parlando a proposito della serie, Asobo ha parlato di un possibile terzo episodio di A Plague Tale, lasciando intendere che per ora la storia di Amicia ed Hugo è conclusa, ma che non viene esclusa a priori la possibilità di portare avanti il brand.

Tutto dipende dall'accoglienza dei giocatori, fanno sapere gli autori: se davvero sono queste le premesse, allora un eventuale terzo gioco potrebbe sul serio divenire realtà in futuro.