A Plague Tale Requiem, meglio tardi che mai: arrivano i 60fps su PS5 e Xbox

Ci è voluto un po' di tempo, considerato che l'opera è disponibile dallo scorso ottobre, ma finalmente ci siamo: A Plague Tale Requiem accoglie la modalità Performance su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, che abilità così i 60fps su console. E ci sono anche novità per la versione PC.

Le gradite aggiunte arrivano attraverso una nuova patch già disponibile per tutte le piattaforme. L'aggiunta della Performance Mode va a beneficio del gioco targato Asobo Studio su PS5 e Xbox Series X/S, che a lancio aveva riscontrato alcune problematiche di natura tecnica che non gli hanno permesso di dare il massimo sin dal day one. Per quanto riguarda l'edizione PC, con l'ultimo update vengono introdotte nuove opzioni grafiche che consentono di modificare la quantità di ratti presenti su schermo, oltre a regolare il loro refresh rate e quello dei personaggi in modo così da ridurre l'utilizzo di CPU e migliorare in questo modo le performance generali.

In aggiunta, con il lancio del nuovo aggiornamento, la versione PS5 di A Plague Tale Requiem è disponibile con il 35% di sconto sul PlayStation Store, un'offerta che termina il prossimo 25 maggio. A Plague Tale Requiem è stato considerato un successo da Focus Entertainment, capace di raggiungere soddisfacenti risultati commerciali. La nostra recensione di A Plague Tale Requiem vi spiega perché si tratta di un prodotto meritevole delle vostre attenzioni.