A Plague Tale Requiem torna a mostrarsi: gameplay ed atmosfere approfondite da Asobo

Il Tribeca Games Showcase 2022 è stata l'occasione per rivedere in azione A Plague Tale Requiem, il seguito di A Plague Tale Innocence sempre sviluppato da Asobo Studio ed in arrivo nel corso del 2022 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, senza dimenticare la versione Nintendo Switch via cloud.

Il titolo prodotto da Focus Entertainment vedrà ancora una volta protagonisti Amicia de Rune e suo fratello Hugo, che ancora una volta si ritroveranno a muoversi in un mondo medievale brutale e malato, in lotta per la sopravvivenza nel frattempo che fuggono da pericolose creature sovrannaturali. Il nuovo trailer ci permette di avere un ulteriore assaggio del gameplay e delle atmosfere dell'opera, che promette di rivelarsi ancora più profonda e coinvolgente rispetto a quanto mostrato nel primo capitolo.

Oltre a mostrare nuove sequenze, il team di sviluppo ha parlato dei proprio obiettivi ed ambizioni con il nuovo A Plague Tale, e di quanto l'approccio silenzioso sia fondamentale per sopravvivere alle ostilità del mondo di gioco, sebbene non manchino comunque alcune fasi maggiormente orientate verso l'azione. Spazio anche alla direzione artistica, evocativa e curata nei minimi particolari anche in questo secondo capitolo.

Resta per il momento ancora da capire quando il gioco sarà disponibile: un leak aveva fissato la data di A Plague Tale Requiem al 17 giugno 2022, con preload già attivo su Xbox Series X/S, ma finora nessuna conferma ufficiale in tal senso è ancora arrivata.



Se volete un ulteriore assaggio dell'opera, recuperate anche il trailer di A Plague Tale Requiem dei Game Awards 2021 per avere un quadro ancora più chiaro sulle potenzialità di questo seguito.