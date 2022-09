A Plague Tale Requiem: il nuovo trailer ci svela le potenzialità dell'alchimia

A poco meno di un mese dal debutto del nuovo oscuro viaggio con protagonisti Amicia e Hugo, lo sviluppatore Asobo e il publisher Focus Home Interactive ci permettono di dare un nuovo sguardo a A Plague Tale Requiem con un trailer completamente incentrato sull'utilizzo dell'alchimia.

Il filmato che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, ci mostra quattro tipi di tecniche alchemiche con cui potremo elaborare strategie da sfruttare in battaglia. La prima di queste è Ignifer, con cui potremo dare fuoco alle superfici infiammabili e cogliere di sorpresa i nemici. Tar permetterà di amplificare questi effetti e alimentare ulteriormente gli elementi già in fiamme.

Grazie alla formula Odoris sarà invece possibile attirare i ratti pestilenziali che si trovano nelle vicinanze in un determinato punto, così da distrarli e liberare il passaggio per Amicia e Hugo. Estinguis, infine, avrà gli effetti contrari a Ignifer e Tar e potrà quindi estinguere un fuoco già appiccato. Potrete inoltre utilizzarlo per lanciare contro i nemici una bomba di fumo, così da accercarli e disorientarli.

Prima di lasciarvi alla visione, vi ricordiamo che A Plague Tale Requiem sarà disponibile a partire dal 18 ottobre su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S (sarà disponibile al day one su Xbox Game Pass) e Nintendo Switch in edizione cloud. Per ulteriori informazioni, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di A Plague Tale Requiem.