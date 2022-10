A Plague Tale Requiem: dove trovare le frecce per la balestra

In A Plague Tale Requiem una delle armi più utili in possesso di Amicia è la balestra, perfetta per arrecare danni ai nemici da lunghe distanze e con la protagonista che in questo modo si espone a meno rischi. Ma non è possibile creare munizioni per questo prezioso strumento, che andranno invece trovate lungo gli scenari.

Le frecce per la nostra balestra si possono rinvenire esplorando il mondo di gioco circostante: solitamente sono conficcate su tavole e casse di legno, oppure abbandonate lungo gli scenari. Le frecce inizieranno a comparire dal Capitolo 5 della storia in poi, poco dopo aver ottenuto la balestra che ci accompagnerà così per il resto dell'avventura. Da tenere presente che si trovano scarse quantità di queste munizioni lungo il cammino, e quindi vanno utilizzate con attenzione.

La situazione cambierà sensibilmente verso le ultime fasi del gioco: con un numero sempre maggiori di nemici da affrontare, Amicia sarà in grado di rivenire maggiori quantità di frecce per la sua arma, in modo così da avere risorse sufficienti per poter contrastare le ultime ostilità ed arrivare così all'epilogo dell'avventura.

Per maggiori approfondimenti non perdetevi la nostra recensione di A Plague Tale Requiem. Ecco di seguito a che risoluzione gira A Plague Tale Requiem su PS5 e Xbox Series X/S, fps inclusi.