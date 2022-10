A Plague Tale Requiem: uno tsunami di ratti nel video sui poteri di Hugo

Il video di A Plague Tale Requiem sulla balestra di Amicia vi è sembrato troppo 'canonico'? Provate a dire lo stesso ammirando lo tsunami di ratti che inonda il nuovo gameplay confezionato dallo studio Asobo per illustrare gli straordinari poteri di Hugo.

A dispetto delle apparenze, il (non troppo) fragile fratellino di Amicia non esiterà a fare appello alle sue incredibili capacità per poter difendersi dai nemici e, ovviamente, per proteggere la persona a lui più cara. Nelle scorse settimane, gli sviluppatori francesi hanno citato espressamente i topi come una delle motivazioni principali che hanno spinto il team ad abbandonare PS4 e Xbox One con A Plague Tale Requiem.

Stando a Nicholas Bécavin, Lead Engine Programmer di Asobo Studio, "i ratti erano una componente fondamentale del primo A Plague Tale, così per il sequel abbiamo voluto spingere al massimo le possibilità offerteci dall'hardware di nuova generazione per portare l'orrore e il trauma indotto dai topi su un livello superiore". A detta dell'esponente del team Asobo, il numero di ratti visualizzati in contemporanea è stato moltiplicato per 60, passando dai 5.000 topi di A Plague Tale Innocence ai 300.000 che 'inonderanno lo schermo' nei frangenti di gameplay più concitati di A Plague Tale Requiem.

Per averne la controprova non ci resta che attendere fino al lancio della nuova avventura thrilling di Asobo Studio, prevista per il sempre più prossimo 18 ottobre su PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S e Game Pass.