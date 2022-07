A Plague Tale Requiem: i vantaggi di aver rinunciato a PS4 e Xbox One spiegati da Asobo

Nel corso di una recente intervista concessa ai microfoni di Edge, Asobo ha discusso dei vantaggi tecnologici che ha comportato la scelta di sviluppare A Plague Tale Requiem per PC e console esclusivamente next-gen (per quanto il titolo arriverà anche su Switch tramite cloud).

Il Game Director Kevin Choteau ha spiegato che aver rinunciato alle edizioni PlayStation 4 e Xbox One del gioco hanno permesso di effettuare un vero balzo in avanti sul fronte tecnologico rispetto a quanto visto nel già ottimo A Plague Tale Innocence. Anche la scrittura ha beneficiato del passaggio completo a PS5 e Xbox Series X|S, dal momento che non non dovrà più fare riferimento alle ormai superate potenzialità hardware delle console della passata generazione.

"Siamo partiti dalle basi per ricostruire il nostro gameplay, la nostra IA e i nostri effetti visivi. In Innocence, alcune parti potrebbero sembrare un po' un set teatrale a causa delle limitazioni tecniche. Per Requiem, siamo stati in grado di spingerci molto più lontano. Quando scriviamo, questo cambiamento ci permette di considerare sequenze che prima erano impossibili, come inseguimenti con centinaia di migliaia di ratti, o luoghi che si evolvono dinamicamente in base alla storia e agli eventi".

Passando al gameplay, ci viene svelato che le orde di ratti sono state potenziate, con i pericolosi roditori che sono ora in grado di effettuare manovre mai viste nel prequel.

"I ratti si evolvono in seguito alla malattia di Hugo. Ora sono in grado di arrampicarsi e sono molto più efficienti nel catturare le loro prede sfruttando l'ambiente", ha dichiarato Asobo. "Hugo è ancora giovane e vulnerabile. Ha il potere di controllarli, il che lo rende uno strumento di gioco estremamente efficace contro le minacce nella maggior parte delle situazioni, ma può diventare pericoloso se perde il controllo".

Dall'altra parte abbiamo Amicia, la sorella maggiore di Hugo che in questo gioco si dimostrerà un personaggio con meno scrupoli rispetto ad Innocence: "Può essere molto più aggressiva. Amicia purtroppo ha dovuto abituarsi ad affrontare la morte e non viene più colta di sorpresa".

Nell'attesa del suo debutto previsto per il 18 ottobre su PC, Xbox Series X|S, Xbox One (incluso al day one nel catalogo di Xbox Game Pass), PlayStation 5, PlayStation 4 e Nintendo Switch (in versione cloud), vi rimandiamo alla nostra Anteprima di A Plague Tale Requiem per tutti gli ulteriori approfondimenti sul prosieguo del tortuoso viaggio di Hugo e Amicia.