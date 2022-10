A Plague Tale Requiem: il nuovo viaggio di Amicia e Hugo merita di essere vissuto?

Nei giorni che precedono il lancio di A Plague Tale: Requiem, fissato per il 18 ottobre su PS5, Xbox Series X|S e PC, ci siamo ricongiunti con i fratelli de Rune per accompagnarli in un viaggio irto di pericoli attraverso luoghi tanto belli quanto maledetti: la nuova storia di Amicia e Hugo merita di essere vissuta? Ve lo diciamo nella nostra Video Recensione.

Siamo ancora nella Francia medievale dilaniata dalla Guerra dei Cent'anni e dalla Peste Nera. Nel tentativo di lasciarsi alle spalle gli orrori vissuti nella provincia dell'Aquitania durante gli eventi del primo capitolo (ripassate la storia di A Plague Tale: Innocence se avete i ricordi offuscati), i fratelli Amicia ed Hugo de Rune si dirigono verso sud, raggiungendo la soleggiata Provenza in cerca di una nuova vita.

Requiem cattura immediatamente con una narrazione semplice e immediata, che fa dei suoi personaggi il suo punto di forza e tiene incollati con un ritmo serratissimo per tutti i 17 capitoli della storia. Asobo Studio non si è smentito nemmeno sul versante tecnico, dipingendo una paesaggistica digitale che lascia senza fiato con l'ausilio di un potente sistema d'illuminazione globale e colori vibranti (settando però il limite del framerate a 30fps su PS5 e Xbox Series X|S). L'ossatura del gameplay, invece, è rimasta invariata, ma di questo ve ne parliamo in maniera più approfondita nella recensione di A Plague Tale: Requiem e nella Video Recensione disponibile sul canale YouTube di Everyeye (o in cima a questa notizia).