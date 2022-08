A Plague Tale Requiem: nuovo video gameplay e demo giocabile alla Gamescom

A giugno abbiamo avuto modo di provare A Plague Tale Requiem e tra pochi giorni potremo nuovamente mettere le mani sul gioco dal momento che il sequel di A Plague Tale Innocence sarà alla Gamescom di Colonia.

Il publisher ha confermato che A Plague Tale Requim sarà giocabile alla fiera tedesca in programma dal 24 al 28 agosto, noi saremo a Colonia e in caso di una demo nuova di zecca non ci faremo sfuggire l'occasione di giocare nuovamente con uno dei giochi più attesi della prossima stagione.

Asobo sta apportando gli ultimi ritocchi all'avventura, nel frattempo è stato diffuso un nuovo video gameplay della durata di cinque minuti che permette di scoprire alcune interessanti novità legate alle meccaniche di gioco, per il resto le ambientazioni sono ormai note, così come le caratteristiche dei due protagonisti.

A Plague Tale Requiem esce su Xbox Game Pass al lancio, il gioco sarà disponibile dal 18 ottobre anche su PC, PlayStation 5 e Nintendo Switch in una versione digitale via Cloud. A Plague Tale Requiem ha tutte le carte in regola per conquistare gli appassionati di storie fantasy e medievali, se il primo gioco vi è piaciuto, tenete d'occhio questo sequel, potrebbe rivelarsi una piacevola sorpresa.