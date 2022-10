A Plague Tale Requiem x Lindsay Sterling: la violinista danza in Provenza

I poteri di Hugo stanno per scatenarsi in A Plague Tale: Requiem, promettente sequel di A Plague Tale: Innocence, pronto a proseguire la storia dei due fratelli De Rune.

Con la data di lancio del titolo ormai vicinissima, il tema di Asobo Studio ha pubblicato un nuovo video dedicato, che vede protagonista una collaborazione d'eccezione. Nel filmato - che trovate in apertura a questa news -, la software house presenta infatti uno dei brani principali della colonna sonora di A Plague Tale: Requiem, eseguito dalla talentuosa Lindsay Sterling.

Sullo sfondo di un'ambientazione ispirata alla Provenza dipinta nel gioco, la celebre violinista si esibisce in una performance musicale carica di atmosfera. Abbigliata con un outfit ispirato ad Amicia ed Hugo, Lindsay Sterling aiuta il pubblico a scandire il conto alla rovescia per il debutto di A Plague Tale: Requiem.



Dopo i tragici eventi narrati da A Plague Tale: Innocence, i due giovani protagonisti tornano a scontrarsi con la manifestazione della Macula, mentre i sogni di Hugo sono tormentarti dalla visione di un'isola misteriosa. Atteso in esclusiva su hardware next-gen, A Plague Tale: Requiem sarà disponibile su PC, PlayStation 5, Xbox Series X e Nintendo Switch (in versione Cloud) a partire da martedì 18 ottobre 2022.