A Plague Tale 2: il sequel di A Plague Tale Innocence è già in sviluppo?

Stando a quanto si apprende dalle pagine del sito francese XboxSquad, i vertici di Focus Home Interactive avrebbero dato mandato ad Asobo Studio di realizzare il sequel di A Plague Tale Innocence.

Le fonti anonime citate da XboxSquad riferiscono infatti che il progetto, dal titolo provvisorio di A Plague Tale 2, sarebbe già in via di sviluppo presso la software house di Bordeaux che si è occupata del primo, sorprendente capitolo di questa proprietà intellettuale.

Contattati dalla redazione del sito transalpino, i rappresentanti di Focus Home Interactive avrebbero confermato lo sviluppo del progetto. Tuttavia, con una successiva nota condivisa sulle pagine di Eurogamer, i PR del publisher hanno preferito sottolineare come "parleremo del prossimo gioco di Asobo Studio quando verrà il momento giusto. Siamo molto orgogliosi dell'accoglienza riservata al progetto di A Plague Tale Innocence dal pubblico e dalla critica, e siamo lieti dei premi e delle nomination ricevute".

In merito all'indiscrezione che vuole il team di Asobo già al lavoro su A Plague Tale 2, Focus Home si limita perciò a dichiarare che "vogliamo proseguire i nostri sforzi per assicurarci che A Plague Tale Innocence riceva ancora più attenzione dai giocatori e continueremo a promuovere quel titolo come merita. Certo, abbiamo confermato di essere impegnati con Asobo per un futuro progetto, ma non abbiamo mai affermato che si trattasse o meno di un sequel di A Plague Tale".

Nell'attesa di ricevere un chiarimento definitivo al riguardo da parte dei diretti interessati (magari con un reveal durante i The Game Awards 2019 del 12 dicembre?), vi rimandiamo alla nostra recensione di A Plague Tale Innocence.