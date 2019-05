A Plague Tale Innocence in 4K: l'analisi tecnica di Digital Foundry

Digital Foundry propone l'analisi tecnica di A Plague Tale Innocence, uno dei titoli più interessanti del mese di maggio, disponibile ora su PlayStation 4, PS4 PRO, Xbox One, Xbox One X e PC Windows.

L'Engine proprietario di Asobo Studio si dimostra altamente performante in particolar modo nella gestione dei fondali, dei dettagli e nella modellazione dei personaggi, Digital Foundry loda inoltre l'uso delle luci volumetriche, capaci di creare un'atmosfera più che convincente in alcune cutscene.

Le versioni PlayStation 4 PRO e Xbox One X girano rispettivamente a 1080p e 1440p, in entrambi i casi upscalati a 2160p tramite la tecnica del Checkerboard Rendering. La versione PC invece gira in 4K nativi su hardware supportati. Per quanto riguarda il framerate, si parla di 30 fps al secondo su console, stabili su One X e PS4 PRO, soggetti a qualche calo di troppo su PS4 e Xbox One/One S. La versione PC raggiunge invece i 60 fps a 1080p mentre in 4K con livello di dettaglio al massimo si fatica a raggiungere questo traguardo anche con configurazioni di fascia alta particolarmente performanti.

Per saperne di più vi invitiamo a leggere l'esito del nostro test effettuato su PC con RTX 2080 Ti e dettagli al massimo.