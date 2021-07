A Plague Tale Innocence arriva su PS5, Xbox Series X|S e Switch: il trailer di lancio

A Plague Tale Innocence è da oggi disponibile anche in versione next-gen su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, oltre che su Nintendo Switch tramite cloud. Per l'occasione, Focus Home Interactive e Asobo hanno pubblicato un nuovo trailer di lancio dedicato alla suggestiva avventura di Amicia e Hugo.

Questa versione arricchita di A Plague Tale: Innocence offre i 60fps su PlayStation 5 e Xbox Series X, varie ottimizzazioni audio (confermato l'audio 3D), la risoluzione 4K e beneficia dei rapidi tempi di caricamento offerti dalle console di nuova generazione. I possessori di Nintendo Switch potranno invece scoprire per la prima volta il titolo godendosi l'avventura in streaming grazie alle tecnologie cloud.

Grazie al filmato che trovate in apertura è possibile familiarizzare con i personaggi di Amicia e Hugo, due giovani improvvisamente catapultati nella più spietata delle realtà del 14esimo secolo. L'avventura è fortemente incentrata sul comparto narrativo, ma sul lato ludico offrirà svariati momenti stealth e di puzzle solving.

A Plague Tale Innocence è disponibile su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One. In queste ultime ore si sono sollevate delle polemiche legate al metodo di trasferimento dei salvataggi del gioco da PS4 a PS5. Per ulteriori approfondimenti sul titolo di Asobo, vi rimandiamo alla nostra Recensione di A Plague Tale Innocence.