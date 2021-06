A Plague Tale Innocence arriva su Xbox Series X con supporto a 4K e 60fps

Nel corso dell'Xbox Showcase Extended è stato dedicato un piccolo spazio anche a A Plague Tale Innocence, il titolo Asobo Studio che si prepara a ricevere un upgrade gratuito per la console di nuova generazione Microsoft.

L'annuncio è avvenuto con un breve trailer che non solo mostra la bontà grafica di questa nuova edizione dell'avventura, ma conferma anche che la versione Xbox Series X girerà a 4K e 60 fotogrammi al secondo. Non sappiamo invece quale sarà la risoluzione e il framerate per chi giocherà su Xbox Series S, ma è probabile che l'unica differenza consista nella risoluzione. A prescindere dalla console next-gen Microsoft utilizzata, inoltre, A Plague Tale Innocence supporterà l'Audio 3D per offrire un'esperienza più coinvolgente.

Per chi se lo stesse chiedendo, l'upgrade alla versione next-gen sarà disponibile a partire dal prossimo 6 luglio 2021 e sarà gratuita per tutti i possessori del gioco e per gli abbonati a Xbox Game Pass, dal momento che il titolo fa ancora parte del catalogo. Non è invece ancora chiaro se l'upgrade arriverà anche su PlayStation 5.

Prima di lasciarvi al trailer, vi ricordiamo che questa sera è anche stato riaperto il sito ufficiale di Xbox Design Lab, portale che consente di creare controller Xbox personalizzati.