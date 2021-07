A Plague Tale Innocence: come evitare le orde di Ratti

Durante la vostra avventura nei panni di Amicia attraverso una Francia martoriata e messa in ginocchio dalle conseguenze della diffusione della peste e della guerra dei cent’anni, vi ritroverete più volte a dover evitare grandi orde di ratti infetti per poter proseguire all’interno del gioco, recentemente inserito nei giochi di PlayStation Plus.

Una delle minacce più grande per i protagonisti di A Plague Tale Innocence è infatti rappresentata da questi enormi gruppi di ratti infetti, il cui comportamento è reso estremamente aggressivo dall’infezione della peste e il cui unico scopo è quello di cercare carne fresca da divorare. Per non cadere quindi vittima degli attacchi di queste grosse orde sarà quindi importante tenere sempre a mente quali sono i migliori metodi per allontanare e mantenere a distanza i ratti, in modo da attraversare indisturbati il livello e poter così raggiungere sani e salvi una zona più sicura. Ecco quindi le due principali tecniche che vi permetteranno di evitare le orde di ratti durante le circa 15 ore che costituiscono l’avventura di Amicia in A Plague Tale Innocence.

Luce

Una delle poche cose di cui hanno paura i ratti all’interno del gioco è rappresentata dalle fonti di luce: le orde di topi infetti non saranno infatti in grado di attraversare le zone illuminate, e verranno invece respinte dai fasci di luce - e, in generale, dalle aree illuminate - sia essa la luce del giorno oppure una luce generata da un fuoco, una torcia o una lanterna. All’inizio del gioco l’unica cosa che potrete fare sarà sfruttare i coni di luce di alcune lanterne ben posizionate in modo da saltare e spostarvi velocemente dall’una all’altra: questa tecnica rudimentale richiederà però prontezza di riflessi, velocità d’azione e, soprattutto, vi costringerà a seguire un percorso più o meno predefinito e lineare. Più avanti all’interno del gioco otterrete anche la possibilità di sfruttare torce e proiettili incendiari, quest'ultimi da utilizzare con la fionda di Amicia: questi due elementi, seppur disponibili tendenzialmente in scarse quantità, vi permetteranno di aumentare largamente la vostra libertà d’azione, e potrete dunque spostarvi all’interno di tutta la zona che forma il livello da superare senza più essere legati solamente ad un percorso predefinito.

Carne

Il secondo metodo efficace per liberarsi della presenza infestante e pericolosa dei ratti si basa sulla loro ossessiva ricerca di cibo, che si tratti di vittime ancora vive oppure già morte: per distrarre l’attenzione delle orde e superarle indisturbati potrete quindi cercare di attirarle lontano da voi e dalla vostra strada sfruttando l’ambiente e i nemici stessi. Nel primo caso, colpendo con la vostra fionda una delle tante catene che sorreggono pezzi di carne all’interno delle diverse ambientazioni riuscirete a far sì che i ratti si dirigano tutti in quel punto per un breve periodo di tempo, attirati proprio dalla presenza del pezzo di carne, caduto a terra dopo essere stato colpito da voi. Nel caso in cui invece ci fossero dei nemici a pattugliare la zona, potrete utilizzarli come vittime sacrificali per il vostro scopo semplicemente annullando la fonte di luce con la quale loro stessi si difendono dai ratti. Nel caso in cui i nemici abbiano un mano una lanterna vi basterà lanciare una semplice pietra per distruggerla e spegnere la luce, nel caso in cui invece stiano trasportando una torcia o si trovino nei pressi di un fuoco dovrete utilizzare dei proiettili speciali per la fionda, in grado di spegnere ogni fiamma. In entrambi i casi, non appena la loro luce si spegnerà i nemici verranno assaliti dalle orde di ratti, diventando di fatto cibo e la perfetta distrazione per lasciarvi campo libero per alcuni secondi.