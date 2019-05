A Plague Tale Innocence: conosciamo Lord Nicholas e gli altri nemici dei protagonisti

A Plague Tale: Innocence, la nuova emozionante e straziante avventura dai toni dark, sviluppata da Asobo Studio e pubblicata da Focus Home Interactive, è finalmente in dirittura d’arrivo: l'uscita è fissata per il 14 maggio su PlayStation 4, Xbox One e PC.

I nemici saranno ovunque: all’interno di imponenti residenze e di maestose cattedrali, e persino nei peggiori tuguri, in scantinati e sotterranei. Nel nuovo trailer “Mostri” possiamo vedere che oltre alle orde di ratti mortali che consumano tutto ciò che incontrano, e che tormenteranno continuamente i poveri Amicia e Hugo, altri nemici più ordinari sceglieranno con astuzia quando e come colpire i fratelli: l’esercito inglese, briganti e, i peggiori di tutti, L’Inquisizione e il loro misterioso leader, Vitalis. Tutti loro daranno la caccia ai fratelli con un morboso e letale ardore, spinti da chissà quali motivazioni sconosciute.

Lord Nicholas, il comandate delle forze dell’Inquisizione, terrorizza la popolazione locale con la forza bruta del suo esercito, oltre a perseguitare i fratelli in fuga. È spietato, intransigente e determinato a fare qualsiasi cosa sia necessaria per completare la sua missione: catturare e portare Amicia e Hugo dal suo leader. Potente, veloce e accompagnato da fanatici a sua completa disposizione, egli sarà un nemico spietato e formidabile. A Plague Tale: Innocence uscirà su PlayStation 4, Xbox One, e PC il 14 maggio.