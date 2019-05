A Plague Tale Innocence: crafting, alchimia e altro nel nuovo gameplay trailer

Mancano ormai poche settimane all’uscita di A Plague Tale: Innocence su PlayStation 4, Xbox One e PC. L’atteso videogioco sviluppato da Asobo Studio e pubblicato da Focus Home Interactive, si mostra ancora una volta in video, presentando le varie meccaniche di gioco e le molteplici sfide che potremo aspettarci.

Dai famigerati ratti di cui si è tanto parlato e il pericolosissimo mondo di gioco, alle originali abilità che avremo per contrastare o eludere i soldati dell’inquisizione e le capacità dei nostri nuovi alleati.

Amicia, la protagonista del gioco, non è totalmente sola in questa tragica avventura, come appunto viene mostrato nel trailer. Suo fratello Hugo, nonostante la tenera età e la salute cagionevole, è un componente vitale di questo duo fraterno; ad esempio, la sua statura minuta sarà spesso la soluzione per mettersi in salvo in alcuni momenti chiave dell’avventura. Amicia incontrerà orfani, furfanti, alchimisti e altri personaggi che le insegneranno nuove abilità o le forniranno diversi strumenti per nascondersi, scappare e persino uccidere con più efficacia.

Il titolo uscirà il 14 maggio su PlayStation 4, Xbox One, e PC. Se non lo avete ancora fatto, vi consigliamo di leggere l'anteprima di A Plague Tale: Innocence.