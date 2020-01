A Plague Tale Innocence e Devil May Cry 5 tra i nuovi Deals with Gold su Xbox Store

Tornano come ogni martedì i Deals with Gold su Xbox Store, con tante offerte sui migliori videogiochi per Xbox One e Xbox 360, in promozione fino al 20 gennaio. Di seguito tutti gli sconti attivi sullo store Microsoft nel momento in cui scriviamo.

Offerte Xbox One

Tra i giochi in sconto da citare a A Plague Tale Innocence, Cities Skylines, Dead by Daylight e Devil May Cry V, di seguito la lista parziale, per l'elenco completo vi rimandiamo su Xbox Store.

A Plague Tale Innocence* Xbox One X Enhanced 60% DWG

Another World 20th Anniversary Edition Xbox One Game 70% Spotlight Sale

Car Mechanic Simulator Maserati DLC Add-On 15% Add-On Sale

Car Mechanic Simulator Pagani DLC Add-On 15% Add-On Sale

Car Mechanic Simulator Porsche DLC Add-On 15% Add-On Sale

Cel Damage HD Xbox One Game 75% DWG

Cities: Skylines Campus Add-On 20% Add-On Sale

Cities: Skylines Green Cities Add-On 40% Add-On Sale

Cities: Skylines Industries Add-On 40% Add-On Sale

Dead by Daylight: Darkness Among Us Add-On 50% Add-On Sale

Dead by Daylight: Demise of the Faithful Add-On 50% Add-On Sale

Dead by Daylight: Shattered Bloodline Add-On 50% Add-On Sale

Dead by Daylight: The Stranger Things Chapter Add-On 30% Add-On Sale

Deus Ex Mankind Divided A Criminal Past Add-On 80% Add-On Sale

Deus Ex Mankind Divided Assault Pack Add-On 75% Add-On Sale

Deus Ex Mankind Divided Season Pass Add-On 80% Add-On Sale

Deus Ex Mankind Divided System Rift Add-On 80% Add-On Sale

Devil May Cry 5 100,000 Red Orbs Add-On 50% Add-On Sale

Devil May Cry 5 5 Blue Orbs Add-On 20% Add-On Sale

Devil May Cry 5 Deluxe Upgrade Add-On 20% Add-On Sale

Devil May Cry 5 In-game Unlock Bundle Add-On 20% Add-On Sale

Devil May Cry 5 Super Character 3-Pack Add-On 20% Add-On Sale

Door Kickers: Action Squad* Xbox One Game 35% DWG

Etherborn* Xbox One Game 45% DWG

Euro Fishing Bergsee Add-On 70% Add-On Sale

Euro Fishing Foundry Dock Add-On 70% Add-On Sale

Euro Fishing Le Lac d’Or Add-On 70% Add-On Sale

Euro Fishing Lilies Add-On 70% Add-On Sale

Euro Fishing Waldsee Add-On 70% Add-On Sale

Far Cry 4 Escape From Durgesh Prison Add-On 60% Add-On Sale

Far Cry 4 Hurk Deluxe Pack Add-On 60% Add-On Sale

Far Cry 4 Season Pass Add-On 70% Add-On Sale

Far Cry 4 Valley Of The Yetis Add-On 60% Add-On Sale

Sconti Xbox 360

Assassin’s Creed III Season Pass Add-On 67% Add-On Sale

Assassin’s Creed III The Battle Hardened Pack Add-On 67% Add-On Sale

Assassin’s Creed III The Betrayal Add-On 60% Add-On Sale

Assassin’s Creed III The Hidden Secrets Pack Add-On 67% Add-On Sale

Assassin’s Creed III The Infamy Add-On 60% Add-On Sale

Assassin’s Creed III The Redemption Add-On 60% Add-On Sale

Assassin’s Creed IV Season Pass Add-On 70% Add-On Sale

Far Cry 3: Deluxe Bundle DLC Add-On 50% Add-On Sale

Far Cry 4 Escape from Durgesh Prison Add-On 60% Add-On Sale

Far Cry 4 Hurk Deluxe Pack Add-On 60% Add-On Sale

Far Cry 4 Season Pass Add-On 67% Add-On Sale

FAR CRY 4 – Valley of the Yetis Add-On 60% Add-On Sale

Watch_Dogs Season Pass Add-On 70% Add-On Sale

Worms 2 Armageddon* Arcade 75% DWG

Worms Revolution* Arcade 75% DWG

Worms* Arcade 75% DWG

Worms Ultimate Mayhem* Arcade 75% DWG

Ricordiamo che i giochi contrassegnati dal simbolo * (asterisco) sono in offerta solamente per gli abbonati Xbox LIVE Gold mentre gli altri potranno essere acquistati a prezzo ridotto anche dagli utenti Silver.