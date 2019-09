A Plague Tale Innocence: disponibile ora la demo con il primo capitolo

Focus Home Interactive e Asobo Studio hanno pubblicato oggi la versione di prova di A Plague Tale Innocence che permette di accedere al primo capitolo dell'avventura senza alcun costo, giocabile gratuitamente su PC, PS4 e Xbox One.

"Segui la cupa storia della giovane Amicia e del suo fratellino Hugo in un tormentato viaggio nell'epoca più nera di sempre. In fuga dall'Inquisizione, circondati da inarrestabili orde di ratti, Amicia e Hugo impareranno a conoscersi e a fidarsi l'uno dell'altra. Lottando contro ogni probabilità per la propria vita, si batteranno per trovare uno scopo in questo mondo brutale e spietato. 1349. La peste sta devastando il regno di Francia. L'Inquisizione insegue due fratelli attraverso i villaggi infestati dal morbo letale. Amicia e il piccolo Hugo, durante il loro viaggio, dovranno unire le proprie forze a quelle di altri ragazzi per sfuggire alle ondate di ratti, servendosi solo di fuoco e luce come unici strumenti di protezione. Uniti da un fato terribile, dovranno affrontare orrori indescrivibili e sopravvivere ad ogni costo. Dove inizia la loro avventura... finisce l'età dell'innocenza."

La demo di A Plague Tale Innocence può essere scaricata da Steam, PlayStation Store e Xbox Store, per tutto il weekend (fino al 16 settembre) il gioco è in vendita a prezzo scontato sul marketplace di Valve e sullo store di Sony come parte di una serie di saldi sui titoli targati Focus Home Interactive.