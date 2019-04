A Plague Tale Innocence è entrato in fase Gold

Focus Home Interactive e Asobo Studio annunciano che A Plague Tale Innocence è ufficialmente entrato in fase gold ed è pronto ad uscire in perfetto orario il 14 maggio su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Dopo tanti anni di duro lavoro, la storia di Amicia, Hugo, dell’Inquisizione e dei ratti è quasi completa e non vediamo l’ora di mostrarla al mondo. Fino ad ora l’accoglienza della stampa e degli influencer è stata eccezionale, come si è potuto vedere dal recente Preview Accolade Trailer che ne celebra le forti reazioni.

Siamo ansiosi di condividere finalmente con voi tra poche settimane questa incredibile avventura. È già possibile preordinare A Plague Tale Innocence in versione fisica su console o in digitale su PC.

Preordinando il gioco otterrete 3 stemmi ed indumenti aggiuntivi per Amicia e Hugo:

Haud Vita Sine Morte

Victoria Pro Fidelitae

Ruber Sanguis Est Nobis

In A Plague Tale Innocence il giocatore seguirà le vicende di Amicia e Hugo nel crudele viaggio che li obbligherà ad abbandonare prematuramente la fanciullezza, catapultandoli nella spietata realtà del 14esimo secolo alla quale decisamente non sono preparati. Perseguitati dalla misteriosa e pericolosa Inquisizione, nascondendosi dai ratti e dai diffidenti e furiosi abitanti della Francia, cercando nel contempo un rifugio sicuro – questa è la loro vita ora e il giocatore dovrà condurli alla salvezza a prescindere dal rischio.