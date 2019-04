A Plague Tale Innocence: le fasi stealth protagoniste di un nuovo video gameplay

Con il debutto del titolo sempre più vicino, ecco che Focus Home Interactive torna a mostrare in azione il promettente A Plague Tale Innocence, il nuovo gioco sviluppato dalla software house francese Asobo Studio.

Il filmato, che come al solito potete gustarvi in cima alla notizia, mette in mostra alcune sezioni stealth che dovremo affrontare nel corso dell'avventura. Attraversando le strade della Francia medievale afflitta dalla peste nera, Amicia, qui separata dal fratellino Hugo, dovrà passare inosservata agli occhi delle guardie cittadine ed evitare, tramite la risoluzione di semplici puzzle ambientali, le minacciose orde di ratti infetti, la cui principale debolezza sembrerebbe essere la luce. Nel corso del gameplay viene altresì presentato il sistema di crafting grazie al quale potremo fornirci di consumabili da utilizzare durante il faticoso viaggio.

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che A Plague Tale Innocence sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 14 maggio. Il team di sviluppo ha confermato che tra le maggiori fonti di ispirazione che hanno portato alla realizzazione del titolo c'è The Last of Us, il capolavoro narrativo di Naughty Dog. Per un approfondimento ulteriore su tutti gli aspetti del titolo firmato Asobo Studio, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di A Plague Tale Innocence.