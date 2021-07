A Plague Tale Innocence: guida ai controlli del gioco

A Plague Tale Innocence, titolo di Asobo Studio per il quale è attualmente in sviluppo un sequel ufficiale annunciato durante la conferenza Microsoft allo scorso E3 e intitolato A Plague Tale Requiem, è attualmente disponibile come gioco gratuito del mese di luglio per tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus su PlayStation 5.

Per tutti coloro i quali hanno quindi intenzione di sfruttare l’occasione per provare questo interessante titolo narrativo single-player, la cui durata non eccessivamente estesa consente comunque di portarlo a termine senza troppi sforzi, e per tutti quelli che invece hanno intenzione di giocare a questo prodotto su altre piattaforme, proponiamo una lista completa dei controlli del gioco per PlayStation, Xbox e PC nella modalità mouse e tastiera.

PlayStation

Muovi il personaggio - muovi la Levetta Sinistra

Muovi la telecamera - muovi la Levetta Destra

Impartisci comandi - premi le Frecce Direzionali

Salta / supera ostacolo - premi X

Schiva / lascia cadere oggetto equipaggiato - premi Cerchio

Abbassati - premi Quadrato

Interagisci / raccogli - premi Triangolo

Scegli munizione per la fionda - premi R1

Corri / tira/ tira con la fionda - premi R2

Carica tiro - tieni premuto L1

Carica tiro con la fionda - tieni premuto L2

Xbox

Muovi il personaggio - muovi la Levetta Sinistra

Muovi la telecamera - muovi la Levetta Destra

Impartisci comandi - premi le Frecce Direzionali

Salta / supera ostacolo - premi A

Schiva / lascia cadere oggetto equipaggiato - premi B

Abbassati - premi X

Interagisci / raccogli - premi Y

Scegli munizione per la fionda - premi RB

Corri / tira/ tira con la fionda - premi RT

Carica tiro - tieni premuto LB

Carica tiro con la fionda - tieni premuto LT

