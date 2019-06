A Plague Tale Innocence si mostra nei migliori scatti su PS4 e PS4 Pro selezionati da Sony

Dal team di Asobo Studio, software house francese con sede nei pressi della città di Bordeaux, è recentemente approdato sul mercato videoludico A Plague Tale Innocence.

Il gioco teletrasporta i videogiocatori nel cuore dell'Europa del 1400, in particolare all'interno di un Regno di Francia vittima di una devastante epidemia di peste. Protagonisti di questa emozionante avventura sono due fratelli: Amicia, sorella maggiore, ed il piccolo Hugo. Nonostante il legame di parentela, la misteriosa malattia che affligge Hugo non ha consentito ai due di sviluppare una una profonda conoscenza l'uno dell'altra.



La crescita del rapporto tra i due personaggi è dunque uno dei temi fondanti dell'intera opera videoludica, che ha trovato una positiva accoglienza da parte del pubblico e della critica specializzata.

Non sorprende dunque la scelta di Sony di rendere A Plague Tale Innocence protagonista dell'ultima edizione di "Share of the Week", contest tematico settimanale di fotografia in-game su Playstation 4 e Playstation 4 Pro. In calce a questa news, potete visionare le istantanee selezionate come vincitrici: qual è la vostra preferita?



Per chi volesse approfondire la propria conoscenza del titolo di Asobo Studio, segnaliamo che su Everyeye è disponibile la nostra recensione di A Plague Tale Innocence, a cura di Tommaso "Todd" Montagnoli.