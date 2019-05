A Plague Tale Innocence: nuovi dettagli sul supporto NVIDIA Ansel e risoluzione 4K

In arrivo il 14 maggio su PlayStation 4, Xbox One e PC, A Plague Tale Innocence è un’intensa ed emozionante avventura ambientata in una Francia medievale devastata dalla guerra, dalla Peste e dall’Inquisizione, setting che ha favorito la creazione di una storia e di un mondo di gioco tanto incantevoli quanto mortali.

I possessori di PS4 Pro, Xbox One X potranno usufruire di una risoluzione a 4K, assicurando una definizione ineguagliabile per i paesaggi, i personaggi e gli orrori del mondo di A Plague Tale. Mentre su PC, A Plague Tale sfrutterà la potenza del Photo Mode di Nvidia Ansel, permettendo ai giocatori di creare i propri meravigliosi screenshot.

Come con tutti gli altri titoli supportati da Ansel, il tool vi permetterà di fermare l’azione di gioco, nascondere l’interfaccia grafica e muovere liberamente la telecamera, oltre alla possibilità di applicare filtri ed effetti speciali per realizzare fantastiche immagini in altissima risoluzione.